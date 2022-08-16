內地有晶片供過於求　部分價格大跌八成

【有線新聞】過去兩年全球受疫情影響，晶片曾經一度短缺。但近期內地一些消費電子類的晶片則出現供過於求的情況，部分價格更大跌8成。

有調查機構統計發現，受到疫情拖累，今年第二季中國智能手機出貨量按年跌14%，只有6770萬部，錄得自2013年以來同期最差的表現。

小米、vivo及OPPO等手機廠商亦轉向去庫存，而大幅削減全年訂單量，連帶供應的晶片廠都要「拍烏蠅」。 上海電子科技有限公司總經理馬學榮指：「砍單肯定有，因為大家需求沒有了，自然訂單就會延後，推後提貨或者取消訂單。現在就是供過於求，訂單自然就減少了。」

晶片的價格亦隨即大幅插水。一款意法半導體晶片，是電子控制系統的核心部件，去年市場售價曾升至約3500元人民幣，不過今年已下滑至約600元，跌幅超過80%。 工信部信息通信經濟專家委員會委員劉興亮表示：「集中在消費電子領域，尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模擬芯片等眾多大類芯片中，價格降幅都不小。其中，大部分近兩月內跌價超過20%，部分芯片降價超80%。」

經濟持續下行，不僅是內地，縱觀全球第二季，電子產品的出貨量亦未如理想。互聯網與信息科技專家包冉指：「全球的半導體，也就是芯片市場，從需求端的角度出發，實際上出現了一種分化的跡象。比如，手機相關類的芯片是過去的十年中最火的芯片。隨著全球經濟的不確定性在增強，很多消費者消費的慾望被遏制了，勢必直接傳導到上游各類芯片的產業鏈之間的需求。」

據彭博報道，有機構最新研究指晶片7月的交貨期平均為26.9周，已經連續三個月縮短電源管理部件微控制器的供應。尤其是汽車和工業設備，製造商所需的晶片仍然緊張。