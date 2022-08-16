國藥擬下月完成Omicron變異株mRNA疫苗臨床試驗

【有線新聞】內地國藥集團表示，Omicron變異株mRNA疫苗已經提交臨床申請，計劃於今年9月完成臨床試驗。

國藥集團中國生物副總裁朱京星期一指，目前中國生物正研究4款Omicron疫苗，其中Omicron變異株mRNA疫苗，已經提交臨床申請資料，計劃在9月完成臨床試驗。國藥集團副總裁朱京表示：「疫情不止研發不停，我們一直在追蹤着整個全球變異株的情況，有針對性的研發，新的研發，目前我們是在三條基礎路線上，研發針對Omicron株的疫苗，一共是4款。」

而Omicron變異株滅活疫苗及第二代重組蛋白新冠疫苗，早前已獲國家藥監局頒發臨床批件，朱京指Omicron變種病毒傳播速度快，國內仍有可能會出現新的變種病毒，未來還會繼續加強研發疫苗。

另外，英國藥品監管機構周一批准了莫德納藥廠生產的一款同時針對Omicron和原始病毒株的mRNA疫苗，成為全球首個批準專門針對Omicron疫苗的國家。