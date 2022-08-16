長江流域多處現旱情　逾83萬人供水受影響

【有線新聞】長江流域近日水位創新低，出現「汛期反枯」的罕見現象，洞庭湖和鄱陽湖提早進入枯水期，導致多地出現旱情。

今年長江進入主汛期後水位不升反降，其中武漢段水位創歷史同期最低。自7月9日起，武漢市降水量較常年同期少11.7%。7月上中旬長江中遊漢口的控制站來水量不足600億立方米，較30年均值偏少18%。其中今年洞庭湖相比往年提早一個月進入枯水期，外湖水位持續下降較往年同期平均水位低2至3米。鄱陽湖水位也繼續下降，航道也變得狹窄，據水利部信息中心周一發布，鄱陽湖都昌站水位下降至10.23米，湖區水體面積跌至1000平方公里以下。而這背後的原因是由於長江進入主汛期後，雨量及上游來水量減少，加上持續高溫導致蒸發量增大，中央氣象台繼續發布高溫紅色預警，未來10天江淮、江漢、江南、四川盆地及陜西南部等地雨量偏少並持續高溫最高氣溫可達40℃以上。特別是重慶、武漢、杭州等地可能進一步加劇旱情。目前湖南多個鄉鎮田地已遭遇旱情，為保證水稻生產，有鄉鎮緊急加裝水泵抗旱，解決近2萬畝稻田的灌溉。目前安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川，耕地受災面積已達967萬畝，超過83萬人供水受到影響，當局預料隨著九月踏入秋汛期乾旱或會有所改善。