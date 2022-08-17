林智堅論文指導教授陳明通　據報已辭去台大教職

【有線新聞】在台灣，新竹巿前市長林智堅因涉論文抄襲而退選桃園市長後，他的指導教授、台灣的國安局局長陳明通，據報亦已辭去台灣大學的教職。台大官網上已找不到他的個人資料。

新竹巿前市長林智堅因捲入碩士論文抄襲風波，上周五宣布退出年底的桃園市長選舉。有台灣傳媒報道稱，林智堅的指導教授、台灣的國安局局長陳明通，周二已正式向台灣大學辭去兼任教授職務。

而在消息傳出後，台媒發現陳明通在台大官網的個人資料，已火速被校方撤下。台大其後回應事件稱，陳明通並未呈辭，而是陳明通婉拒校方，在今年8月新學年開始後應聘兼職授課。

由於台大早前表示接獲關於陳明通涉嫌違反學術倫理的舉報，校方解釋雖然陳明通現時已沒有教職在身，但強調「不在職者也適用」，仍會交由學術審定委員會處理，並將最終結果呈報給教評會核定。

與此同時，有台媒引述多名知情人士稱，林智堅捲入抄襲風波的那篇碩士論文，其實也不是林智堅親自操刀，而是由曾擔任林智堅政治助理、現時是民進黨新竹市議員參選人的楊玲宜，以及另一名姓陳的助理代筆完成；楊玲宜甚至有代替林智堅去學校上課和抄筆記；更指整件事陳明通都知情。

對此楊玲宜就在社交網發文稱，自己過往已多次公開澄清，對於這些揣測她不會回應，又稱歡迎有相關證據的人到法院提出訴訟。