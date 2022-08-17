柬埔寨詐騙｜訛稱高薪請人、騙逾50事主到柬埔寨泰國　台41歲女蛇頭落網

【有線新聞】台灣警方逮捕一名41歲女子，涉嫌非法經營人蛇販運集團，透過在網上聲稱高薪請人，4個月內誘騙了超過50個台灣人到柬埔寨和泰國等地。

「手銬銬起來，妳涉嫌《人口危害防制條例》。」這個身穿白色長裙、41歲叫做張惟甄的女人，周一和另外三人剛步出台灣彰化的外交部領事處，就被警方逮捕。據知另外3人是受害者，當日由張惟甄帶往辦理護照後，準備將他們「賣豬仔」到外地。

其後警方前往張惟甄的住所搜查，結果發現多部手機、受害人的護照、證件，以及多張受害人住宿和申辦護照的收據；更從她的手提電腦中，發現幾十個受害人的出境資料。

警方其後根據線報，成功阻截到5名事主出境，又逮捕兩名分別27歲和30歲的男子，稱他們和張惟甄涉嫌觸犯人口販運防制法和組織犯罪條例等。

當地的刑事局通報，早在今年8月初已接獲舉報，稱張惟甄等人涉嫌拐騙台灣人到柬埔寨等地，又稱他們透過社交群組發文，開出月薪10萬元新台幣，聲稱請人到外地做打字員和機房維護員。集團會先安排事主到指定旅館住宿，然後和事主辦理護照和簽證，再將他們送到桃園機場坐飛機，實際上是販運他們到柬埔寨和泰國等地。

警方稱犯罪集團會全程緊密跟隨監控，而且分工清晰，有人負責接送，有人就負責在旅館監控和協助辦理護照簽證。

至於事主被送到柬埔寨等地後，會由當地的同夥接手再轉運。從今年初到5月，該集團已安排超過50人出境，據講其中一個事主，更是張惟甄的男朋友。而張惟甄每拐騙1人到柬埔寨，可獲得10萬元新台幣酬勞。目前案件已交由彰化地檢署辦理。