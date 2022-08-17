習近平：中國式現代化要全體人民共同富裕皆大歡喜

【有線新聞】國家主席習近平到遼寧錦州市考察，表示中國式現代化不只是少數人富裕，而是要全體人民共同富裕，皆大歡喜。

央視報道，習近平星期二在遼寧錦州的遼瀋戰役紀念館，回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役的勝利進程，期間向一些老兵講話。遼瀋戰役是國共二次內戰中的三大戰役之一，由1948年9月12日開始至11月2日結束，戰役結束之後，解放軍增至310萬人，國民黨軍隊跌至290萬，是解放軍首次在兵力上超過對方，並且控制東北全境，被視為戰事的轉捩點。

習近平亦去到東湖森林公園，聽取遼寧省防汛工作和當地生態環境修復保護情況。習近平就做好防汛工作，提高災害防禦能力，作出重要指示。遼寧今年入汛以來，全省平均雨量達到426毫米，有地方缺堤造成廣泛水浸，受災人口逾47萬，直接經濟損失逾17億元人民幣。習近平要求各地各級黨委和政府，做好防汛救災工作和災後重建，妥善安置災民，確保民眾生命安全，盡早恢復正常生產生活。

習近平與民眾交流時指出，中國式現代化不只是少數人富裕，而是要全體人民共同富裕，皆大歡喜，要繼續搞好東北振興戰略，加快產業結構調整，適應新時代改革發展要求，對東北振興充滿信心。