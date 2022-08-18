柬埔寨詐騙｜據報中資企業撤出爛尾樓盤　犯罪集團霸地變詐騙機房、500台人被困

【有線新聞】台媒報道稱，有在柬埔寨的人蛇集團趁部分中資企業撤出，霸佔當地的爛尾樓盤，作為詐騙機房和窩藏人蛇的基地，至少有500名台灣人被困該處。報道更引述知情者指，有台灣的黑幫成員參與人蛇販運。

報道稱，位於柬埔寨貢布這個海拔1,000多米、名叫波哥山的地方，是當地的度假勝地，不過自2018年起，中國連同柬埔寨警方已先後在該處破獲多個詐騙機房，拘捕過百名詐騙犯。

有當地民眾稱，波哥山近年從景點淪為販賣人蛇的基地，早已是人所共知；又稱波哥山鄰近西哈努克港，所以很多人蛇都會從該處被運到波哥山窩藏，不但藏得很深，也比較分散。

柬埔寨民眾張先生說：「那有一些是政府去一個大樓還是一個別墅、一個小房間的（搗破），就是有些人在裏面偷偷發報，到外面的人去跟警察報警的。現在就是政府還在抓的中國人、台灣人，一些在那邊的（犯罪集團）。地很大嘛，然後就是那邊一直在開發，我們(警方)不能全部查完的。」他又稱，就算真的成功將這些基地逐個擊破，詐騙集團也很容易東山再起，因為當地貪腐情況嚴重，變相縱容這些集團死灰復燃。

報道稱，柬埔寨2008年起，開放企業單位進駐波哥山，2012年更將1.8萬公頃土地，設立渡假村、酒店和賭場。2019年起推出的新城開發計劃，吸引不少中資企業在該處大興土木，但受疫情影響，不少中資企業撤離，人蛇集團趁機進佔，將這些爛尾樓改建成詐騙機房和窩藏人蛇的基地，又稱仍有500多名台灣人被困該處。

而有知情者更向台媒爆料，稱有台灣的黑幫成員參與人蛇販運：「一些不受控制的（黑幫）小弟，他們為了生活，就自己跟一些朋友，大家結合起來做這個詐騙。」

另有知情者還說，因為疫情關係，原本由中國黑幫負責的人口販運生意受阻，反而台灣黑幫成員的加入，變相形成了中國黑幫結合台灣黑幫，綁架台灣人到緬甸、柬埔寨販賣的黑色產業鏈；更指透過「黑幫私了」，擋住了政府介入解決的途徑，令人口販運更加嚴重。