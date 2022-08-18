中央網信辦：各類網絡突出問題得到明顯改善

【有線新聞】內地近年開展「淨網行動」，今年以來共清理違規短片超過200萬條，處罰超過22萬個違規主播及直播帳號。中央網信辦表示，惡意營銷、大數據殺熟等問題得到改善。

網信辦表示，在過去幾年的專項行動中，重點打擊色、醜、假等違法違規內容，過度打賞、惡意營銷等突出問題得到有效的改善。要求各大平台和網站改進和優化算法，解決算法歧視、大數據殺熟等問題，維護了網民的合法權益。中央網信辦副主任盛榮華：「通過這幾年的努力，通過我們強化監管，注重綜合治理，各網站平台進一步強化了自己的主體責任，主動地清理一些違法有害的信息，處置一些違法違規的帳號，也加強了內容審核的力量，主動地接受公眾的監督。」

對於青少年使用網絡的情況，網信辦表示網絡仍然存有大量不良和有害信息，影響青少年身心健康。亦有犯罪分子利用網絡教唆未成年人實施暴力、色情甚至自殺等行為，將繼續增強未成年人網絡保護工作。盛榮華：「要持續加強日常監管，加大網絡執法處罰的力度，特別是要緊盯未成年人使用頻率比較高的一些網站平台，我們只有斬斷了亂象背後的利益鏈條，才能夠標本兼治，防止向未成年人推送一些負面有害信息。」

網信辦強調，今年以來共處罰超過22萬個違規主播及直播帳號，惡意營銷、大數據殺熟等問題得到明顯改善，未來仍將加強執法，做到「有法、有罰」。亦要建設一批網絡文明實踐品牌，讓網絡空間正能量更加強勁，主旋律更加高昂。