習近平考察遼寧瀋陽　強調跟上老年服務、加強培育孩子工作

【有線新聞】國家主席習近平周三到遼寧瀋陽考察，表示對老年人的服務要跟上，同時要加強養育和培養孩子等工作。

國家主席習近平周三在遼寧瀋陽考察，他先到訪瀋陽一間製造機器人的企業參觀，了解先進科技產品示範及考察當地推動企業科技創新發展。

習近平其後又到了瀋陽皇姑區一個小社區，考察加強基層黨建和參觀社區服務等情況，期間又與在場民眾交流。

他強調老舊小區改造，直接關係到人民群眾的獲得感、幸福感和安全感，是提升人民生活品質的重要工作；又指改造老舊小區，既要改善居住環境和生活設施，也要加強社區服務，提高服務水平。

他指中國已進入老齡化社會，老年人愈來愈長壽，對老年人的服務要跟上，要把握好老齡事業、老齡產業，有條件的地方，要加強養老服務設施建設。國家主席習近平表示：「社區服務一定要搞好，對老年人的服務要跟上去。再一個就是『一幼』，孩子們現在都是寶，在育兒、在培養、在教育這些方面的工作，我們還要加強。」

他重申，自教育「雙減」工作開展後，社區要多開展公益校外實踐活動，首要讓孩子們將身體鍛煉好，確保身心健康，要讓老百姓體會到，黨是全心全意為人民服務，並始終在人民身邊。