西寧大通縣山洪暴發　釀至少16人死亡

【有線新聞】青海西寧大通縣星期四發生山洪暴發，造成至少16人死亡，18人失蹤。當地發布省級突發災害二級應急響應，並組織2000多人救災。

大通縣星期三晚突降暴雨，星期四早上約7時發生山洪和山泥傾瀉，超過1500戶人家受災，涉及6000多人。原本的廣場已經變成河流，街道被淤泥覆蓋，籃球場已成為一片廢墟，多間房屋被毀，民房外的棚架亦被毀壞。不少樹木被洪水連根拔起，地面全是泥濘和大大小小的及雜物，有私家車被洪水沖毀，車頭插入泥土內，有村民的家畜死亡。當地村民：「水很大，估計水下來我的家就沖沒了。水下去到廣場裏面，學校、小車甚麼的全沖完了。我的家你看，本來這麼大的院，這裏全是房子，那邊還有一個大柱，我這邊的車，車庫裏拖拉機那些全都沖走了。幸虧昨晚我們家沒人，有人的話估計連人都沖走了。」

當局在災後宣布啟動省級突發災害二級應急響應，並在災區成立指揮部，組織武警、應急、衛生等部門等超過2000多人協助救災，亦有群眾亦自發加入救援。至於今次災害造成的損失還在統計中。

此外，青海省發布了山洪災害氣象風險預警，預計西寧、海東、同仁市及大通縣等多個縣市發生山洪的可能性較大，要求當地政府做好實時監測。