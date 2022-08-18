北京規定冷凍食品須具標籤　超市疑違規售冷凍蝦

【有線新聞】北京市監局周一宣布加強監控進口冷凍食品，防止疫情傳播所有進口冷凍食品，須納入北京冷鏈平台管理，但有超市仍出售沒有標籤的冷凍食品。

北京上月有新型肺炎確診者，懷疑因接觸進口冷凍食品而感染，當局因此要求商戶出售的冷凍進口貨品，須在北京冷鏈系統登記。我們去超市看過，大部分進口產品都貼上標籤，但有一款越南進口的急凍蝦，就沒有相關標示。

記者：「請問一下，這個沒有冷鏈標籤嗎？我看這個是有的。」

超市職員：「這個不是進口，是國產的。」

記者：「不是進口嗎？它不是寫越南的嗎？」

超市職員：「這個我不清楚。」

當局又呼籲市民接觸進口冷凍食品後應盡快洗手，或用酒精搓手液消毒，又會加強巡查零售商、超市，出售的貨品是否符合規定，無檢測報告或消毒證明的貨品就不可售賣。

市民可以掃這些冷凍食品上的二維碼，就可以看到生產日期和來源地，萬一之後食物有問題都方便追查來源。

街市出售的貨品沒有預先包裝，消費者無法掃二維碼查證。

但街市檔販余先生表示：「有的在外包裝上，有的在箱子上，外包裝都有冷鏈二維碼都可以查得到，我們現在沒有二維碼也接不了貨，他也發不過來。(你們也不會進一些沒有二維碼的貨？)那肯定的，那違法的事我們(不)能幹。」

市民平時購物時表示會留意二維碼，曼先生說：「這樣就是非常方便、非常省事，也非常安全，比較有信心國家的一個政策。」但有市民表示不留意巷，張小姐稱 ：「這個沒有關注過，主要是沒有看到有二維碼，要是經常買的、比較信得過的，我覺得他的渠道應該也是信得過的，平時我可能比較固定地買幾家。」

政府又提醒生產商及檔販，應定期清潔、消毒工作環境，分開存放進口及國產冷凍食品以防交叉感染。