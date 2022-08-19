柬埔寨詐騙｜柬埔寨人蛇集團兩骨幹遣返台灣　執法人員：台柬無外交、救援難度高

【有線新聞】台灣警方在泰國當局協助下，周四將兩名柬埔寨人蛇集團的骨幹成員遣返台灣歸案。對於仍有大批台灣人蛇被困柬埔寨，有執法人員向台媒表示，由於台灣與柬埔寨沒有邦交，救援難度極高。

兩名分別23歲姓楊和28歲姓鄧的男子，在執法人員押解下步出機場。警方稱，他們是早前被泰國當局截獲12名台灣人的其中兩人。經調查後發現，兩人涉嫌人口販運，其中姓楊男子是通緝犯，姓鄧男子就涉嫌協助人蛇集團偽造文書；另一名尚未返台、姓林的女子就是姓楊男子的女友，泰國當局仍調查她是否同謀。

「一開始他(詐騙集團)就跟我媽說要去澎湖工作，然後說要辦護照，因為我沒有出過(台灣)，也不知道去澎湖不用辦護照。」這個16歲少年就是這樣，被詐騙集團騙去辦理護照，坐完飛機後才發現自己是被誘騙到柬埔寨。少年發現後趁機致電母親求助，他之後拒絕向詐騙集團成員交出手機，隨即被多人拿起4張木椅輪番毒打，打至全部木椅碎裂後，甚至被電擊棒虐打。他說自己遭到多次轉賣，幸好在販運途中逃脫，否則性命堪憂。

有台媒周四找到早前在台灣落網、41歲女蛇頭張惟甄的母親，她說對女兒所作所為感到難過和羞愧。不過對於警方指女兒每販賣一人，就可獲10萬元新台幣，她就另有一番說法：「她司機在的話，她實際也只剩兩千塊，其實那些錢都是司機拿走了。」

對於目前仍有大批台灣人蛇被困在柬埔寨，有執法人員向台媒表示，由於台灣與柬埔寨沒有邦交，若然沒有民間力量和當地商會等組織支援，人蛇獲救的難度極高。該執法人員說：「(台灣)與柬埔寨根本沒有邦交，也沒有像過去兩岸共同打擊機制，因此很難釐清這些犯罪事實。」

亦有當地台商表示，鑑於大陸與柬埔寨關係良好，近兩三年拯救人蛇行動，都要靠大陸領事館協助才能成功；但近年兩岸關係緊張，這些政治與外交因素，恐怕會成為拯救行動的最大障礙。