廈門漁民漁獲都要做核酸　網民批過度防疫浪費金錢資源

【有線新聞】內地星期四新增2678宗新型肺炎本地個案。面對疫情的反彈，各地都採取不同措施加強檢測力度，福建廈門就要求漁民出海捕魚後，連人帶魚都要做核酸檢測。

廈門市要求漁民在出海捕魚期間，每天都要做一次核酸檢測；完成捕魚上岸後，不僅漁民要做核酸檢測，漁獲也要抽樣檢測。有漁民表示：「廈門現在全員都要核酸，每個人都要核酸，那我們捕撈的那些漁獲需要核酸嗎，也需要做是吧，對對對。」

不少網民表示政策離譜，認為當局不是所有魚都做檢測，無論結果如何對疫情防控，都不會帶來任何實質性的幫助，質疑當局是過度防疫，浪費金錢和資源。

內地多地疫情反彈，不少縣市政府為了防止疫情擴散，實施全域靜默管理，例如河北衡水，近日發現了一宗陽性個案，全市便要公共交通停運，全部民眾不可外出。

有民眾質疑該措施違反中高風險地區劃分及管理規定，屬於過度防疫，又違反國家衛健委的相關要求，但當局未有做出回應，市民仍不允許隨意外出。

內地星期四新增2678宗新型肺炎本地個案，海南、西藏及新疆都是全國疫情的重災區。海南新增近1500宗個案，大部分來自三亞，而西藏新增680宗個案。

至於台灣方面，星期五新增超過2.2萬宗本地個案，再多32人死亡。