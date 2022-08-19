山東警斬斷製銷偷拍器材產業鏈　多地共拘52人

【有線新聞】山東警方搗破一個由生產到銷售偷拍器材的犯罪集團，檢獲超過6萬件器材，拘捕52人，涉案金額超過5000萬元人民幣。

「這個音響可以當正常音響用，它的這個攝像頭非常隱蔽，在這裏，你不仔細看根本看不出來。這種筆，它弄上去之後，它這個攝像頭是看不出來的，需要用的時候(把蓋子)拿下來，攝像頭就在架子上面，這裏。這個手環更隱蔽，戴著跟普通手環是一樣的，長按之後，熄屏之後，它就開始錄了。」棗莊市公安局台兒莊分局民警萬隆說。

這些裝有攝影鏡頭的器材，全部都是山東棗莊警方，最近搗破一條從技術開發到部件製造、組裝及銷售的竊聽偷拍器材產業鏈時，檢獲的器材。

棗莊警方在今年初，發現有人在網上販賣具偷拍功能的筆，調查後發現背後，隱藏了一條遍及全國偷拍器材五花八門的產業鏈。警方之後順藤摸瓜，發現這條生產鏈由一個犯罪集團操控，早前聯同廣東及湖北等地警方採取聯合行動，搗破16個窩藏地點、檢獲6萬多件竊聽及偷拍器材，拘捕52人，涉案金額超過5000萬元人民幣。

警方指該犯罪集團開設外貿公司作掩飾，並在隱蔽的倉庫儲存器材，「我們又在他公司的樓下，找到了他另一個小倉庫，把他這個小倉庫裏的非法涉案物品，竊聽竊照的物品全部扣押，在證據面前，他才低下頭，才認罪。」

警方又指偷拍器材主要在深圳及東莞等工廠生產，銷售則以深圳一個電子數碼市場為集散點。除了線下出售，亦在線上一些電商平台銷售。