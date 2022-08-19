拍偷工具五花八門　專家：典型間諜類器材

【有線新聞】今次檢獲的竊聽、偷拍器材被偽裝成音響器材，打火機、筆，以至眼鏡等，有網絡安全專家指出，這類器材已屬於國家管制的間諜器材。

隨處可以安裝，自動錄音，還可以遙距操控等，這些都是竊聽、偷拍器材標榜的功能和賣點。看似普普通通的電子手環，正常顯示時間及電量，但只要長按按鍵，便會啟動錄音或拍攝功能。

網絡安全專家方仁國表示：「咱們在這聊，但實際上我這手錶已經在全程對你錄像了，我們看到的手錶實際上是一個偽裝成手錶的微型攝錄機。」

他又指，這類器材還有一個違規情況，便是內置的上網卡並沒有進行實名認證，而且這些器材不僅可以竊聽、偷拍，甚至可以定位及跟蹤，「它其實就是用於跟蹤、竊聽的設備，這也是一個典型的間諜類器材。」

另有專家指出，這些產品的生產商不論打出的任何幌子，例如聲稱可用於緊急情況下救人等，但竊聽、偷拍及定位功能都不會用於正常生活之中，而且使用方式亦不是光明正大。

中國科大網絡空間安全學院教授左曉棟說：「從它的效果來看，最後它都是要竊取公民的個人信息，獲得公民隱私。這些都是直接違反了個人信息保護法、網絡安全法等相關法律法規，而且它這種隱秘工作的方式，就是為了躲避法律規定的。」

針對網購平台銷售這類違法產品，專家指平台要承擔連帶的相關責任，建議開展自查，刪除有關產品信息，並上報相關部門。