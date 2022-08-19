超重磅！四川熊貓BB出世　重逾270克破紀錄

【有線新聞】全球最重的圈養大熊貓幼崽，近日在四川出生。

中國大熊貓保護研究中心表示，16歲大熊貓「翠翠」本月5日在四川臥龍神樹坪基地，產下一雌性幼崽，重270.4克，是迄今為止全球圈養大熊貓中，體重最重的熊貓幼崽，打破了去年大熊貓「美茜」產下的249克幼崽的紀錄，而資料顯示大熊貓幼崽剛出生的平均體重約140克。

據報道，「翠翠」於3月完成自然交配，上月出現減食等妊娠行為，它分娩過程近40小時。「翠翠」的飼養員表示，牠最近一次生產是在2018年，之前生育的寶寶，體重都在200克以上；飼養員還表示，「翠翠」非常有母性，十分善於照顧幼崽。

至今爲止，該中心已有6隻大熊貓產下11隻幼崽，其中有5對是雙胞胎。由於春季是大熊貓的交配季節，隨著大熊貓進入妊娠期，飼養員會24小時輪班用攝錄機或現場監控，及時分析確保分娩安全，預計分娩期持續到八月底。