60年一遇極乾天氣　太湖西山島水庫乾涸茶樹枯死

【有線新聞】內地遭遇60年一遇極端乾旱天氣，長江流域旱情蔓延至四川、重慶及江蘇等多個省市，其中蘇州太湖最大島嶼西山島，島上水庫乾涸見底，碧螺春茶樹大量枯死失收。

「原來(水)大的時候到蘆葦那個地方，現在不下雨，哪來的水。」金庭鎮村民說。原本這個時候應該綠油油的西山島，如今遍野枯黃，就連島上的水庫亦乾涸見底，「今年5月份我們採枇杷的時候(天氣)乾旱，(已經)好幾個月，7月份我們已經有些人家在打水了，(水庫)變乾就是這個月。」

水庫沒水，不僅為村民生活帶來不便，也影響了生計。金庭鎮茶農說：「(茶樹)都乾了，(葉子)沒用了，沒用了，都乾掉了，沒用了，(葉子)都是枯的，一片青的葉子都沒有。」另有茶農表示：「嫩的葉子就是這樣的，怎麼握都不會壞，你看這些葉子如果趕緊澆水，像這個茶樹澆了四、五天水，還是可以救活的。」

種植碧螺春茶葉，是島上村民的主要收入之一，村民為了自救，購買電泵將山下水庫和蓄水池的水，抽到山上灌溉，不過成效有限，連日乾旱已導致島上，四份一的茶樹枯死。

金庭鎮水利水務站站長朱革榮表示：「像今年這樣的乾旱天氣確實是60年一遇的，主要是兩方面的原因，一個就是長時間無雨，今年的梅雨期幾乎沒有雨，第二個就是持續的高溫炙烤。」

當地政府周二曾經進行人工降雨，一個多小時錄得35毫米降雨量，暫時紓緩水源問題。蘇州消防用了兩公里長的水喉鋪設供水幹線，從太湖的支流取水，每日可提供8000噸水，協助村民在山上灌溉；而當地農業局就派人協助搶救茶樹。