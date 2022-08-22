內地兩個月來至少有10名衛健官員被問責落台

【有線新聞】內地新增1824宗新型肺炎本地個案，海南、西藏及新疆佔最多。國務院副總理孫春蘭到海南視察時表示，三亞的疫情已得到有效遏制，但仍要持續鞏固防控成果。

新增的個案包括360宗確診和1464宗無症狀感染，當中海南有近770宗個案，大部分都來自三亞。國務院副總理孫春蘭上周五到海南視察疫情防控工作時表示，海南部分城市已達致社區清零，三亞的疫情亦得到有效遏制，但防控基礎仍不穩固，要加強城中村、工地、大型企業工廠等重點場所以及快遞、外賣等重點人群的管理，最大限度減少疫情對民眾生活的影響。還要加密核酸篩查頻率，快速發現傳染源，並透過足夠的方艙醫院和隔離資源嚴格管控社區，徹底切斷傳播鏈。

另外，西藏有超過500宗個案，主要集中在拉薩和日喀則市，而新疆則有近200宗。

廣東新增20宗個案，分布在廣州、深圳、佛山和梅州，當中深圳的個案最多，有7宗，全部在密切接觸者和閉環管理的人員中發現。而雲南就有一對夫婦因為隱瞞行蹤被當地公安調查。

內地疫情近期多次反覆，兩個月來全國至少有10名衛健委、疾控部門負責人因疫情防控不力被問責落台。當中西藏最多，有5人，海南、江西各有2人，廣西有1人。