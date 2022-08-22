廊坊全面取消買樓限制　專家：短期內對樓市刺激有限

【有線新聞】疫情下內地多個城市樓價下跌，當局推出「保交樓」等政策穩定樓市。河北廊坊取消樓市限購，吸引鄰近城市的客戶買樓，有專家估計短期內對廊坊的樓市刺激有限。

國家統計局早前公布今年首7個月內地房地產開發投資按年下跌6.4%，創下2020年3月以來最大跌幅。內地樓市除受疫情及經濟放緩影響，近期河南、湖北等省市接連爆出爛尾樓斷貸事件，重挫市民買樓的信心。近日中央為穩定樓市提出強化「保交樓」措施，要求國有及金融資產管理公司協助有問題的地產開發商，令「爛尾樓」項目可盡早復工。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進：「如果沒有保交樓的政策，後續一些購房者也不敢買，怕買到爛尾樓。要是這些樓盤後續能夠穩定地交付，我認為對行業市場有一個積極的影響，購房者對市場的信心、對房地產市場環境、認可程度等等都會提高，是有助於促進買賣市場的活躍。」他預期內地樓市要等到明年下半年才可回復到非常好的狀態。

而近日個別二線城市相繼推出刺激樓市政策，甚至容許非本地人買樓。河北廊坊最近放寬樓市限購政策，當地樓價平均每平方米是兩萬元，門檻較北京低，又能否吸引北京民眾買樓？北京市民李先生 ：「你在北京買房，現在這個階段肯定不太可能實現。在河北就恰好適應了在北京買不了房，通勤時間來說反正就是這個社會就這樣，這個生活也是所迫，就是能在河北買也是挺好的。」北京市民李先生：「不太想去(廊坊)，因為你看現在進北京做核酸也費勁，所以也不太方便。我覺得(北京樓價)應該能下降，以後就是再看吧，反正現在有地方住，現在有地方住就先住，然後以後要實在買不起就先租房。」

有業界人士認為，現階段願意去廊坊買樓的北京客戶仍然有限。房地產公司投資副總監孟大為：「最近的一兩個月的數據來看，6月、7月廊坊市場的成交量有溫和的小幅上漲，從月度環比的這個角度來看，但是從年度同比的角度來看，整體還是一個比較疲軟的狀態。廊坊市場的變化對於北京的整體的市場的影響還是比較有限的。」

他說限制鬆綁可擴大及刺激廊坊樓市的需求，但從短期內的效果不會太明顯。