「反美鬥士」司馬南社交帳戶被禁　網民料因言論過激、製造社會對立

【有線新聞】被網民稱為「反美鬥士」的內地網紅司馬南在各大社交平台的帳戶近日因違反相關法律被封禁。北大教授孔慶東的多個社交平台亦因同樣的理由被禁言，引發不少網民熱議。

以反美言論見稱的司馬南，上周六起在內地各大社交媒體的帳戶都以「違反國家相關法律法規」為由而被禁言，但不清楚是被短期禁言或是長期封號。司馬南單在微博上就有超過300萬粉絲，禁言前的最後一則帖文發布於上星期五，表示自己已向公安部、中央網信辦實名舉報聯想集團花錢操控輿論。有網民推測，這則帖文或將矛頭直指官商勾結，可能是他被封禁的原因。

司馬南過去以反美的言論在內地網絡平台爆紅，但早前就被揭發早在2010年，他曾斥資25萬美元在美國購買房產，遭到內地網民一片批評，諷刺說他「嘴上全是主義，心裏全是生意」。

與此同時，過去曾因批評過「香港人是狗」而惹軒然大波的北大中文系教授孔慶東，近日亦因同樣的理由在內地各大網絡平台禁言。他在微博最後的帖文是在北大培文少年文學社的演講，以及司法部前政治部主任盧恩光被判刑的消息。

有網民就認為，反映他們過去的言論可能過於激進，製造社會撕裂和對立，特別是二十大舉行在即，不符合當局對和諧網絡輿論的要求，因而先後被禁言。