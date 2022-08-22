台南兩警追捕竊賊遇襲亡　其中一人遭割喉

【有線新聞】台灣兩名警員追捕疑犯時遇襲身亡，警方正追緝兇徒。

警員在案發現場拉起封鎖區調查，又在遇襲警員的巡邏車及周邊蒐證。案發在星期一大約中午，台南兩名警員追捕盜竊案通緝犯時，在安南區一處偏僻的公墓附近遇襲。

兩人的頭、頸及手部有多處刀傷，其中一人遭割喉。台南市警局局長方仰寧表示：「首先我得很遺憾的向大家報告，我們兩位英勇的同人，醫院目前都宣布因工殉職。」

警方指其中一名警員曾使用配槍，但目前找不到該把槍及彈匣。方仰寧說：「現場也有彈孔，但這個彈孔，我們研判也有可能是警用的子彈，那目前因為現場封鎖，目前已經實施完整的管制，還在搜證當中。」

台灣警方起初懷疑案件是被追緝的男人所為，但其後對比行兇者的髮型及身材後，相信犯案者另有其人，警方正全力追捕疑兇。