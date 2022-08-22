台男被指騙逾200台人赴柬　受害人：賺不到錢或被摘除器官

【有線新聞】台灣「賣豬仔」事件持續發酵。高雄一個男子被指誘騙200多名台灣人到柬埔寨，當地警方正著手調查。有曾被騙到柬埔寨的受害人表示，如果無法為人蛇集團賺錢，很可能會被摘除器官出售。

近日有網民在Facebook發文稱，高雄一名姓劉的男子在柬埔寨做人蛇集團的「人事主管」，至今已騙了200多名台灣人到柬埔寨，並對受害人施以電擊及毒打等手段虐待。

警方則證實姓劉的男子在今年5月，經桃園機場出境前往柬埔寨，目前正進行調查。而該名男子的住處鄰居則說，已經很久沒見過對方，又指他一直都有品行問題，「之前他媽媽有把他在幼年的時候送去日本，在日本之後有一些品行上面的問題，所以後來又回台灣。那回台灣的話，他就是聽鄰居在講，也是有品德操守上，也比較讓家長擔憂啦。」

究竟所謂的「人事主管」從事甚麼工作，有受害人這樣說：「對，甚至有些是做人事部的，就是請你過去，就是再招募別人過來，他講好聽一點是人事部，那講難聽一點就是騙朋友再過來。」

她與其他受害人都表示，如果無法為「人蛇集團」賺錢，很可能要面對恐怖下場，「你可能就是要被賣器官，就是會有，會那個受一點皮肉之苦，也不是說皮肉之苦，就是可能會被賣器官。」另一受害人說：「進去就是整天被打，打打打，打到你受不了，再把你賣掉，再狠一點就賣你器官。」

台灣東森新聞引述一名法醫指出，販賣人體器官利潤豐厚，因此相信人蛇集團會聯合當地黑幫，綁架受害人摘取器官圖利。