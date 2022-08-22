柬埔寨西港漁村變詐騙窩點　拯救人員：警在場都救不到人

【有線新聞】台灣媒體報道，目前仍至少有300名台灣人在柬埔寨等持救援。有參與過救援行動的反詐騙組織成員表示，就算有軍人及警員參與營救，最終都可能空手而回。

其中5名在柬埔寨獲救的台灣人，周日經泰國曼谷返抵桃園機場。不過台灣媒體報道，目前至少有300多名台灣人在柬埔寨等待救援。

全球反詐騙組織隊長陸向日表示：「因為那個人(受害人)，他說他想要跑出來，我還是帶著憲兵和警察一起去的，開著車去的，他就直接就是從裏面(園區)跑出來，十幾個、二十個保安，然後一起圍上來了。就在我們的眼前把那個人直接打的，直接打的昏死過去，然後直接拉進去(園區)了。他們(園區保安)有槍，他(警察)說人太多了，他們也沒有辦法。」

該組識成員表示，「人蛇集團」視大陸及台灣人為「行走的黃金」，綁架後再以2萬美元出售，最後甚至被摘取器官。

柬埔寨西哈努克港從以往的小漁村，如今淪為電騙窩點，一切改變源於4年多前開始。全球反詐騙組織成員SAMMY說：「在2018、19年的時候，它那時候是一個燈紅酒綠的地方，你可以想像成是澳門。它(西港)本身就是做賭場嘛，黃賭毒，把東莞再複製過去。」

賭場業將西港的房地產推向寸金尺土，又與電信詐騙融為一體。不過新型肺炎，加上柬埔寨自前年開始禁止網上賭博，於是「產業」傾向了一邊，SAMMY續說：「它沒有人要去賭場了，然後賭場又倒了一半。防疫期間，中國直接蓋一個那個鐵籬笆長城，就把中南半島跟中國邊境蓋起來了。台灣人又很好用，台灣人有受過幾十年的高強度詐騙訓練，其實台灣人騙人是厲害的。」

據報詐騙集團的手法愈來愈高明，例如會通過境外的旅行社購買機票，又會透過不同的渠道，將款項轉來轉去等，令執法人員無法找到源頭，也難以追查款項去向。