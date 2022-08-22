內地高溫天氣持續　重慶四川都有山火

【有線新聞】内地高溫天氣持續，重慶、四川至貴州邊界都有發生山火，而湖南、四川等地乾旱嚴重。當局分別都采取措施以維護民生安全。

重慶巴南區界石鎮一處山林周日起火，現場火光熊熊、濃煙滾滾，大火在風勢下愈燒愈烈，一度逼近民居。大批消防和救援車輛趕到現場，當局組織約1500人協助撲救，未有造成人員傷亡。另外四川瀘州至貴州赤水一帶周日亦發生至少兩宗山火，火勢已先後受控。持續高溫加上雨量少，四川岷江水位創歷史新低，樂山大佛底座亦完整暴露出水面，附近亦有河床見底。

樂山大佛景區游船船長杜高志表示：「以前這個季節水位基本都是3米以上，我上了十幾年的班，從來沒看到水位降這麽低過。」

景區正聯合有關部門減少觀光船航班時間，以確保遊客安全。湖南亦受高溫影響，119個市、縣、轄區出現不同程度旱情，佔全省面積的一半以上。為防農作物因高溫壞死，當局派出消防人員協助農戶到農田利用水泵灌溉農作物，又發射火箭人工造雨確保農作物和民眾用水需求。中央氣象台預測，未來3日華中以及華南地區高溫天氣仍然持續，而四川、重慶、杭州地區氣溫將維持在40度以上，而乾旱預警也會持續。