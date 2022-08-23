內地周一新近1748宗本地個案　8月份出入境人數大增

【有線新聞】內地星期一新增1748宗新型肺炎本地個案，內地早前放寬航班熔斷機制，恢復部分國際航線，有留學生表示，不用再長時間輪候機票，價格亦有所降低。

內地早前放寬航班熔斷機制並恢復國際航線的營運，有留學生表示，他們回國所花費的時間和金錢都節省了不少。內地留學生薛同學：「(當時)我買的是倫敦希思羅(希斯路)飛到上海浦東的機票，票價大概在3萬。我買的時候還是挺難搶的，因為那個時候需要提前預約，然後一直排隊，排到我了我才可以去買。(以前)轉機的具體時長從頭到尾肯定是一整天以上，直飛的話就很快，大概11個小時就到了。」

東方航空自8月以來，就恢復了印尼、馬來西亞、日本、英國等多個國家的直飛航班。國航亦宣布，將於近期內恢復美國、加拿大等150條國際航線。售票網站公共事務經理劉婷：「8月1日到8月16日，國際航班出入境機票預訂量環比7月份同期漲幅達到兩成，8月1日至今出入境機票，平均支付價格環比7月份同期下降了超過一成。」北京邊檢總站工作人員劉一強：「8月以來，北京邊檢總站共辦理旅客28000餘人，環比增長89%，增幅明顯。」

入境政策放寬同時，疫情仍然反覆。星期一新增1748宗本地個案，海南和西藏佔最多，分別有超過700宗和500宗個案。其中海南的個案仍舊集中在三亞，省會海口的疫情已經受控，全市高風險地區清零，僅剩一個中風險地區，該區居民不可隨意離開，而其他市民生活已恢復正常。廣東有8宗個案，分布在佛山、清遠和梅州。深圳寶安區發布通知表示，即日起暫停校外培訓機構和託管機構的面對面服務。陝西、青海、重慶等地亦有個案。