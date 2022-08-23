上海簡稱「滬」 追尋歷史有因由

【有線新聞】內地多個省市都有簡稱，而上海稱為「滬」，但究竟是為甚麽呢？

這裏是位於松江新城北部的廣富林文化遺址，一座座三角形屋頂坐落在富林湖中，所有展廳都設於水下面。文化展示館位於第一座大屋頂和側邊的圓形建築內。

廣富林文化遺址工作人員李倩表示：「這幾個屋頂它是根據江南的一個三進院落設計出來的，因為上海的這片土地就是從海中升起的，還有一個寓意，就是寓意著廣富林這個文化的水落石出，所以（展館）就設在水面之下了。」據歷史記載，松江是上海地區最早被開發的地區之一，在元代改名松江府，有考古人員在遺址發現大量來自史前文明的遺跡，所以這裏就成為了「上海之根」。而崧澤文化是遺址內發現的最早的人類定居文化，早在約6000年前的新石器時代就已經有人類居住生活，且當時的先民已經會使用陶器。

廣富林文化遺址工作人員李倩還表示：「上海的簡稱是「滬」，「滬」其實就是漁民捕魚的一種工具，它最早起源於「滬瀆」，「瀆」是指獨流入海的河口，就是在松江的入海口進行捕魚，就被稱為「滬瀆」，因為上海是在這裏誕生的，所以就把「滬」作為上海的簡稱了。」

據資料顯示，「滬」是在海邊淺灘上插列竹柵，用繩編結，向岸的兩翼張開，潮漲時竹柵被海水淹浸，潮退時，魚便困在柵內，這種捕魚工具現今稱作籪。