多次轉乘不同交通工具北上新竹　台南殺警疑兇潛逃17小時落網

【有線新聞】台南殺警案疑兇，潛逃17個小時後，凌晨在新竹落網。

殺警案發生後17個小時，疑兇在新竹一個客運站附近落網。他被雙手反鎖在背後，由多名警員押解上車，帶往台南市警察局進一步調查。

警方在追捕過程中，發現疑兇多次轉換不同的交通工具，從南往北。他先將偷來的電單車棄置在土城中學；到了深夜，他持槍闖入一間便利店，搶去數千元新台幣後，駕駛另一部電單車逃走。據台灣媒體報道，他打劫前曾經到過台中市立醫院治療傷口，更與醫生爆發口角。他之後棄車，轉乘「白牌車」前往高雄，然後再搭客運北上。

警員隨後在新竹車站埋伏，等他落車後一擁而上將他制服，依殺人罪逮捕他，並起出遺失的警員配槍及2個彈匣。台南市刑警大隊大隊長林宏昇表示：「那他一下車，我們等那個遊覽車開走，旁邊沒有其他民眾，不會有危害的時候，員警埋伏一擁而上，槍他放在背包裏面，被我們五、六個現場警員當場壓制。」

案發在周一中午，台南兩名警員追捕一名偷車疑犯時，在安南區一處偏僻公墓附近遇襲，兩人身上有多處刀傷，傷重不治。警方其後憑著疑兇犯案後，向巡邏車鏡頭冷笑的畫面，確認是疑兇46歲的林信吾。

他早前因強盜罪等案件被判囚7年10個月，要在明德外役監服刑至2028年，但在約一個星期前逃獄。據台灣媒體報道，該監獄未有通報事件，而且過去10年，更有多達39名在囚人士逃走，報道指是因為法務部矯正署，一直隱瞞而沒有公開通報。