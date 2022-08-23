翻版柬埔寨「賣豬仔」　菲律賓台商：詐騙園區像是犯罪王國

【有線新聞】繼發生柬埔寨「賣豬仔」事件後，台灣媒體報道在菲律賓當地，亦有不少「詐騙園區」，有大陸及台灣人被騙到當地，從事違法活動。

「要給她小費，哈哈哈！」衣著性感的女子，在台上表演鋼管舞，這些場景在菲律賓的賭場都可以看到。據台媒報道，不少大陸及台灣人憧憬到當地「淘金」，但有人到埗後才知道，原來被非法博彩網站所騙，護照更被沒收。

台灣受害人賴小姐說：「我的手機必須24小時開著，他們待我如奴隸。他們(犯罪分子)總是說，背後有勢力保護他們，那些是政府人員。」另有大陸受害人表示：「我很害怕去找警察，因為我不是當地人，我是大陸人，我怕會被拉去囚禁，很害怕。」

賭業蓬勃的背後，不僅有犯罪集團操控的非法網站，不少詐騙集團亦在當地紮根。菲律賓台商黃先生表示：「(受害人)再做不出業績，那就是打你、電你，在(詐騙)園區裏面，你是出不來的，因為他們有24小時警衛在看守，園區就像是他們的王國，在裏面做甚麼，菲律賓政府是不會管的。」

他說當地有至少20至30個「詐騙園區」，主要在甲米地省及帕賽省，當地「人蛇集團」亦會拐賣甚至綁架勒索，「(朋友)去酒吧喝酒，然後喝醉了。我要聯絡他都聯絡不到他，隔天醒來，來了一通電話，就說他在雙馬園區裏面，他也出不來，叫我把他贖出去。」他說被索價50萬至70萬披索，他最終花10萬披索，即大約1.4萬港元，買通警方將人救出。