北京醫保局改規章　北京市民連日到銀行提取醫保存款

【有線新聞】北京醫保局早前公布，下月起不能直接提取醫保內新存入的款項，令北京多間銀行分行連日出現人龍，銀行呼籲民眾毋須急著提款。

在北京，銀行早上未開門就已經有人排隊，門外擺放了幾張椅子讓輪候人士坐著等。有來排隊的白先生說都是聽到其他人說才趕過來：「我這個是來取錢的，這(政策)裏邊的事我不太清楚，反正是我同事叫我過來看看。」他所說的提款，其實是醫保戶口裏的款項。

北京醫保局上周五宣布調整醫保政策，9月1日之後再存入醫保戶口的款項不能直接提取，雖然銀行門外已貼出告示，列明9月1日前已存入戶口的款項，將來亦可隨時提取現金，但排隊的民眾仍繼續等。至於在另一間分行，人龍更排出商場門口，輪候人士超過60人，北京居民劉先生指，過去兩天已見很多人到銀行輪候提款：「昨天和今天人都挺多，昨天也要排兩三小時，所以我沒有排，然後今天正好有空就過來排。(今天排了多久？)我現在排了20、30分鐘。」但有人不清楚提款的原因，楊先生：「國家政策具體我也不了解，只能說是我目前把國家給我打過來的錢，我能取出來9月1日之前給他取出來，就完事兒了。」根據新定規，9月1日後入帳醫保帳戶的款項，可以用在指定醫院求診或在藥房買藥，系統會直接在戶口內扣款。