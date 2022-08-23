成都出台多項措施限制非民用用電

【有線新聞】內地高溫持續，四川和重慶等地連續多日氣溫超過40度。成都出台多項限電措施，限制非民用的用電量。

南方多地高溫持續，四川啟動突發事件能源供應保障一級響應，由星期日開始，除酒店、公寓、街巿和超市外，成都全部商業場所都要關閉冷氣。商場、食肆雖可以開冷氣，但溫度不得低於27度，照明系統亦只可以開啟三成。商場職員：「早上我們推遲到10點半開門，晚上提前到9點半關門，我們兩家店每天能節約25000度左右的用電量。」

同時由即日起，全市寫字樓電梯不停6樓或以下。企業要停用高耗能設備，並支持各大廈啟動自發電設備，政府會給予相關燃料補貼。工廠紛紛停工，將於供電正常後恢復生產。全市燈光表演、景觀表演、廣告螢幕等全日關閉，成都的地標建築天府雙塔亦已暫停亮燈。

四川達州在限電的措施下，連日都出現大範圍停電。達州市民：「都停電，晚上沒有辦法，晚上就在那個橋上乘涼，人就特別多。因為我們這邊最近停電停得比較嚴重，每天基本上停大概六七個小時吧，反正我們達州城區是這樣的，持續了大概有快一個星期了吧。」

除了四川，重慶、上海等地亦推出不同的限電措施。就連著名的上海外灘和東方明珠塔都是暫時關燈。

此外，受到高溫天氣影響，南方地區的河流、湖泊亦嚴重乾旱。鄱陽湖水位持續下降並縮小，面積剩餘不足600平方公里，容量相比去年同期亦大幅下降。在部分乾枯的地方，土地已經龜裂，大量水生生物死亡。當地漁民：「大概在7月份吧，接着就開始退水，直接退，大概退了20多天就直接退乾了。歷史上是從來沒見過，現在就是沒有水了。」

中央氣象台預計，成都將於本周五降溫，而全國大部分地區亦將於本月底結束高溫天氣，預料乾旱情況會得到緩解。