內地再度放寬入境限制　外國留學生可入境

【有線新聞】內地星期二新增1641宗新型肺炎本地個案，主要仍然來自海南和西藏。另外，內地再度放寬入境政策，APEC商務旅行卡持有人以及外國留學生均可以入境內地。

新增的個案包括380宗本地確診和1261宗無症狀感染個案，海南疫情有所回落，單日新增600宗。當局表示個案數字已連續六日下降，相信疫情已基本受控。

西藏新增566宗個案，本輪疫情已波及四川、浙江、廣東等10個省市，當局呼籲曾到訪西藏的人士都要盡快進行檢測。

廣東新增12宗個案，分布在廣州、深圳和佛山。深圳最多，有8宗，其中2宗在南山區的社區中發現。廣州的個案是一對從外省回來的夫婦，兩人出現發燒等症狀後確診，現已被隔離治療。

隨著疫情回落，入境政策再度放寬。中國多個駐外使館近日發布通知，亞太經合組織商務旅行卡持有人以及持有有效簽證的外國留學生，星期三起即可以入境內地，是自前年3月以來再次恢復上述人士入境。目前部分駐外使館已恢復赴華留學生的簽證申請工作，但留學生若想入境內地，仍需提供學校出示的允許返校證明。有網民就質疑學校所在地為了防止疫情擴散，或不會向留學生發出證明。