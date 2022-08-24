台南殺警案疑兇依殺人等罪偵辦　兩殉職警身中數十刀亡

【有線新聞】台南殺警案兩名殉職警員屍檢結果顯示，他們分別身中數十刀身亡，涉嫌逃獄旳疑兇依殺人等罪被移送地檢署，而他本身服刑的監獄，因為被揭發監管出現嚴重問題，引起社會各界的批評。

「有想要對死者道歉嗎？有悔意嗎，會不會後悔？」台南殺警案疑兇林信吾依殺人、盜竊及強盜罪被移送到地檢署偵辦。

警方就進一步披露林信吾的行兇過程。台南市警局局長方仰寧表示：「(疑兇)在公墓那邊喝酒，我們的同仁喝令他放下刀子，他不從。我們的同仁就用我們的防護型噴霧劑，也就是辣椒水噴向他，(疑兇)一時瘋狂就撲向我們同仁，我們同仁警告開了一槍，造成嫌犯更加瘋狂，瘋狂刺殺我們同仁。」

驗屍報告顯示，兩名遇害的警員分別身中38刀及17刀，胸部及頸部是致命傷。殉職警員的家屬在靈堂痛哭，蔡英文帶同官員到場致哀，逗留約半個小時後離開。據了解，她向家屬承諾會全盤檢討監獄設防標準，以及加強警員裝備等。

法務部矯正署證實，疑兇原本在台南的一所開放式監獄服刑，上星期回家探親未歸，但獄方未有通緝，結果他在逃亡時犯下重案，監獄管理鬆散等問題，亦因此惹來社會狠批。署方亦承認，該所監獄近10年有49人逃脫，當中2人至今仍然在逃。