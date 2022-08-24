台媒指柬犯罪集團拋售「人蛇」　「蛇竇」遷三不管地區

【有線新聞】再有一批被騙到緬甸打工的台灣「人蛇」獲救，部分人是透過繳付贖金才能獲釋。據台灣媒體報道，至少仍有逾千的台灣人，在緬甸及柬埔寨等待救援。

從緬甸KK園區獲救的其中7名男女，星期二晚由泰國返抵台灣，經警員核實身份後被帶走。其中一名男子行路時一拐一拐，他說曾遭到毒打，左腳被利器所傷後發炎，他目前已送往醫院治理。

警方表示獲救的人之中，有些人是繳付贖金，有些人就支付所謂合約賠償金，或者是因為「業績」太差，獲「人蛇集團」釋放或者趕走。

據報近日至少有16人獲救返台，不過仍有超過一千名台灣人，在緬甸或柬埔寨等待救援。

自從爆出台灣人被「賣豬仔」後，台媒指柬埔寨「人蛇集團」，正在加快轉賣人蛇。全球反詐騙組織成員SAMMY表示：「最近比較有名的KK園區，他們就往仰光，往泰緬邊境去擴散。那西港最近被盯上，所以(人蛇)價錢降低，然後也開始有一些大量拋人(轉賣受害人)舉動。」

同時這些人蛇集團將收藏「人蛇」地方，轉移至柬泰邊境及柬越邊境一帶。SAMMY續說：「這是非法行動(販運人口)，所以在邊境的話，單一國家是難以執法的，(人蛇集團)可以很輕易跨過邊境去躲藏。」台媒指這些邊境地方屬「三不管地帶」，就連當地政府都難以執法。