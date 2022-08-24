運油-20、殲-20和殲-16同框相發布　分析指反映遠程戰力大幅提升

【有線新聞】解放軍首次發放最新款空中加油機運油-20與兩款主力戰機殲-20和殲-16一起的照片，分析認為反映軍方遠程攻防能力得到大大提升。另外，台灣軍方證實大陸一架無人機在金門上空拍攝台軍哨兵。

解放軍空軍星期三發放這張相，見到由運-20大型運輸機發展出來的運油-20拖著兩條軟管，而殲-20隱形戰機以及載彈量更多的殲-16戰機就在其後。內地軍事專家認為，相片重要之處，證明運油-20可以同時對兩架不同的主力戰機加油，大大提高效率和遠程攻防能力，對完善空中作戰體系意義重大。

運油-20月初參與台灣周邊的軍演，解放軍空軍表示，任何國家的武器裝備都是基於自身作戰需求和國家戰略安全考量，他們會以全面建設世界一流空軍的目標，持續推進裝備建設。解放軍空軍發言人申進科表示：「強軍這十年，人民空軍警巡東海、戰巡南海、礪兵台海、前出西太、繞島巡航、海外投送、抗疫救災，飛了過去沒有飛過的航線，到了過去沒有到過的區域。空軍堅定不移捍衛國家主權、安全和海洋權益，堅決維護地區和平穩定，應對各種威脅、挑戰。」

星期二是金門炮戰64周年，網上流傳片段稱是解放軍無人機拍攝金門的台軍哨站，見到有人向無人機擲石頭，雖然看來打不中，但就反映無人機飛得並不高。而有一張相較清楚見到兩名士兵容貌，一人配備步槍，另一人帶著相機，台灣的陸軍表示相片是真的，稱是上星期二傍晚一架民用型無人機在高空以長距變焦鏡拍攝金門防區，經台軍示警後離開。