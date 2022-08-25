西藏新增558宗個案　超越海南佔全國最多　上海男破壞檢測站被拘留

【有線新聞】內地星期三新增1634宗新型肺炎本地個案，西藏首度超越海南成為全國個案最多個案的省份。另外，上海一名男子酒後，因為破壞核酸檢測站被行政拘留10日。

「你幹嘛啊你。我就做個核酸怎麼了，為甚麼不給我做啊！」

上海一個姓郭的男子，早前在一個核酸檢測站做檢測但不知為何被拒絕，該男子隨即大發雷霆，又毆打兩名工作人員，檢測站的牆壁、隔離線等物品遭到不同程度損壞。當地警方表示，該男子在飲酒後故意破壞核酸檢測站，嚴重擾亂檢測秩序，以尋釁滋事處以行政拘留10日。但不少網民表示，內地核酸檢測次數過多，民眾已經產生抗疫疲勞，該男子的行為可以理解。

內地星期三新增1634宗個案，當中西藏有558宗，超越海南成為個案最多的省份，個案主要集中在拉薩和日喀則市。

海南新增526宗，大部分在三亞發現，當局表示三亞的個案數字持續下降，其他縣市的疫情亦得到有效遏制。

而新疆就錄得167宗，當局表示每日發現的陽性病例呈緩慢下降的趨勢，疫情已得到有效控制。首府烏魯木齊疫情回落，民眾已基本恢復正常生活。

廣東就有6宗，全部在深圳，包括2宗在南山區發現的社區個案。