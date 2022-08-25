内地多地網紅路牌涉違規被拆除

【有線新聞】内地近日多地出現，一款「我在某地很想你」的網紅路牌，但不少都被執法部門要求拆除。

「我在某地很想你」、「想你的風還是吹到了某地」，這些看起來好像路牌，但又不是寫着街名的牌，在全國各地都可以見到，好像在杭州小吃街，這塊寫著「想你的風還是吹到了杭州」路牌，就吸引不少遊客專程來到打卡，其實這些「仿真路牌」都是商家為了吸引人流而設的，只需通過網店花費數百元便可隨意訂製。杭州龍翔裏餐飲管理公司工作人員陳銘表示：「我們也希望能夠打造出屬於杭州自己本土元素的網紅打卡地，其次也是希望能夠吸引一部分的人流，能夠增加我們整體的餐飲的商戶的一些流量。」只是這種另類景點，近日不少都被要求拆除。廣西南寧清秀城管中山大隊副隊滕麗新表示：「因為它有了七星路的字樣，這個是一個地名，從外形來看該路牌和路面的路牌很相似，都是藍底白字，對於個人來説是不可以設立這樣的路牌，第二因爲它是可移動，它是存在安全隱患的。」不過當局亦不是一刀切完全禁止，多地城管部門都表示，商家若是將這種「仿真路牌」設置在商業或是創意文化區，不存在安全隱患的仍可保留。好像這塊在南寧，一個文化創意園的路牌，以及南京這3塊網紅路牌，都因不是在馬路兩側而未被拆除，當局指商家如果想進行戶外宣傳，都要事先得到行政審批。