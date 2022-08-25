上海警搗傳銷集團拘34人　騙長者投資涉款逾7億元

【有線新聞】近日內地偵破多宗針對長者的騙案。其中上海警方搗破一個傳銷組織，拘捕34人，涉案金額超高7億元；另有不法分子，將生理鹽水混合營養液賣給長者，聲稱能醫百病。

上海警方近日搗破一個傳銷組織，以涉嫌詐騙罪拘捕34人，當中不少骨幹成員都是長者。警方指這個傳銷組織，通過銷售一款名為「花本玫瑰花水」，聲稱只要投資7280元，兩年後可獲2萬多元收益。全國有8000多人受騙，當中絕大部分都是長者，涉案金額超過7億元。

「咱們這個基因療法就是快，它(藥品)直接到達咱們這個病根去。」另外，上海亦有多名長者早前接受免費按摩時，被游說購買多種藥物。警方調查後發現這些藥雖然是真藥，但以高出市價幾倍的價錢出售，「店內技師按摩服務時，通過和被害人聊天，然後從中物色一些經濟條件比較好的老年顧客，作為實施詐騙的目標。」

警方上月在廣東及山東等地，合共拘捕30人，查獲詐騙集團訓練用的話術範本等，涉及金額800多萬元，超過3000人被騙。

上海市公安局刑偵總隊副支隊隊長李臣表示：「夏季打擊整治『百日行動』以來，上海警方已累計破獲養老詐騙案件80餘起，搗毀犯罪團夥9個，抓獲犯罪嫌疑人220餘名，追贓挽損5000餘萬元。」

在北京，警方亦偵破一宗詐騙案，騙徒向長者推銷聲稱能醫百病的「特效藥」，但實際上所謂的「特效藥」，只是將生理鹽水混合未通過檢測的營養液而成。警方最終拘捕32人，並起出大批假藥。