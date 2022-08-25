內地旱情持續　鄱陽湖底成草原

【有線新聞】內地多地高溫持續出現旱情。中國第一大淡水湖鄱陽湖，遭遇創下近70年有紀錄以來，最早進入枯水期；浙江西湖龍井茶核心區，部分茶葉灼傷枯黃，或影響明年產量。

這片綠油油的「大草原」，原本是鄱陽湖的湖底，但四川盆地、長江中下游等地區，近月持續高溫，鄱陽湖水位跌破12米，創下1951年以來，最早進入枯水期的記錄，而湖泊近岸地方露出了大片黃泥，就連標誌性的古跡落星墩的樓閣、底座岩石，都展現無遺。

至於連日超過40度的重慶，嘉陵江嚴重「缺水」，大面積的江底完全外露，民眾甚至可以落江散步。

旱情不僅江河、湖泊「抽乾」，亦威脅到農作物的收成。河南糧食主產區的灌區，為確保糧食生產及民眾生活用水，當地水利部門將陸渾水庫供水延長至下月上旬，避免灌區內30多萬畝農田「斷水」。

同樣面對高溫威脅的，還有浙江杭州西湖龍井茶核心區。烈日之下，茶樹葉面的溫度就高達49度，造成不少茶葉枯黃。茶農想辦法遮蓋茶樹，又不分晝夜灑水，希望力保明年收成。

翁家山村民翁國華表示：「(凌晨)兩點鐘(起身澆水)，天天如此啊，澆水，澆水呢，作用(不太大)，還是(遮)蓋在那裏好，沒蓋的話絕對影響明年的質量、產量都要影響的。」雙峰村村民張女士說：「你看看，都死掉了這種樹枝，都死了，沒用了。明年茶葉總的，減產可能是要減一點，那我減的少了，就是明年出新芽遲了。」

國務院常務會議周二指，要多舉措增加抗旱水源，會撥款100億元抗旱救災，重點支持中稻抗旱。