重慶山火未熄　志願者以電單車運送物資

【有線新聞】重慶的山火仍未熄滅，由於地形複雜、地勢險峻，當地志願者只能在40度高溫的天氣下依靠電單車運送物資。

重慶近期在高溫下發生多宗山火，在部分火場由於地勢崎嶇，為物資運輸帶來很大困難，再加上重慶的疫情反覆，進一步加大了救災的難度。當地部分企業職員、教師、外賣員等組成志願救援隊，用電單車往山上運送物資，為消防人員送水、飯以及滅火裝備。一位騎手志願者表示「臨時組織起來相對來講是有一定難度，因為這段時間剛好重慶疫情在封控，人數上面因為封控的原因受到很大的影響。很多泥路、土路騎起來，本身就有一定的危險性，再加上還搭載著幾十斤，甚至上百斤的物資的話，對技術要求肯定是很高的。」不僅如此，重慶溫度依然超過40度，志願者亦須佩戴頭盔、護具等，給他們的體力帶來更大的挑戰。有人用水降溫，有人趴在車上休息，有人則不慎摔倒，山火發生後，不少重慶市民紛紛參與志願服務，單是星期一就有超過1500名志願者參與山火撲救，但也有人質疑內地多地都有透過火箭和飛機等設備來人工增雨，但重慶就沒有這樣做。有專家表示，當地缺少件合適的雲團，暫時無法進行增雨。重慶市人工影響天氣辦公室副主任張逸軒表示「人工增雨的作業是有一個前提條件的，它並不是憑空造雨，而是天空中要有一個適合開展作業的雲團，目前我市大部分地區還是維持晴熱天氣，就短期來看大部分地區都沒有太好的作業條件。」當局表示，已準備了107門高炮和99台火箭配合增雨飛機，只要等到條件合適，就會立即進行人工增雨，緩解當地的山火和高溫帶來的災害。