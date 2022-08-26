內地增1501宗本地個案　江西方艙數百患者「打地鋪」

【有線新聞】內地新增1501宗新型肺炎本地個案。由下周三起入境內地的健康申報手續將會簡化。另外，江西有方艙醫院被揭發環境衛生惡劣，患者甚至要「打地鋪」。

海關總署表示，下星期三起啟用第九版出入境健康申明卡，當中取消了對出入境人員的核酸檢測信息、過去感染情況，以及疫苗接種日期的申報要求，並增加了線上確定《採樣知情同意書》，更加方便檢疫流程。

海關總署強調，健康申明卡改版並非放鬆防控要求，而是為了提高申報效率。旅客在入境時，仍須持有核酸檢測陰性證明，入境後依序接受隔離檢疫，將繼續堅持動態清零政策，同時為中外人員往來和對外合作，創造最大的便利。

內地新增1,501宗個案。西藏的個案最多，有527宗，主要集中在拉薩和日喀則市；海南的個案持續下降，單日新增396宗，大部分在三亞市發現。而廣東新增8宗個案，全部在深圳發現，包括一宗福田區的社區個案。

江西新增26宗個案。鷹潭市有數百人需要進入方艙醫院隔離，但有內地傳媒報道，當地方艙醫院條件欠佳，隔離人士只能鋪木板、打地鋪。網上的影片亦見到，內部的衛生情況亦很差，地面有污水和各種水管，廁所堆滿垃圾。部分片段其後被刪除，當局未有作出回應。