青海年幼猞猁受傷獲救　照料一年重歸自然

【有線新聞】近日青海成功將一隻受傷後獲救的猞猁，重新放歸回到大自然，經過人工圈養究竟這隻猞猁，能不能夠適應野外生活呢？

這隻名為「天線寶寶」的猞猁，去年四月在青海一個牧民家中被發現，當時牠大約只有11個月大，因右眼失明而導致捕獵能力不足。牠最後被青海野生動物救護繁育中心暫養，經過保育人員長達一年的照顧，牠在今年四月終於可以回歸自然。

據繁育中心表示，猞猁「天線寶寶」為確保牠在野外具獨立生存能力，專家是通過在牠身上佩戴的衛星定位項圈，透過數據分析了解牠的一舉一動，證明牠已能夠獨立捕食。雖然保育人員特別為天線寶寶，在野外設置了一個「避難所」，以防牠不適應野外時有容身之所，不過經過四個多月觀察，「天線寶寶」基本已適應野外生活。猞猁屬於國家二級保護動物，在圈養環境下一般壽命可超過20歲。