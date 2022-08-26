「毛筆之鄉」江西文港鎮　年產9.5億支毛筆

【有線新聞】有「華夏筆都」之稱的江西文港鎮是中國毛筆之鄉，當地的造筆產業歷史悠久，相關產品佔據內地8成市場份額，每年收入可超過70億元人民幣。

文港鎮毛筆工藝已經有超過1600年歷史，而出生在毛筆世家的周鵬程與毛筆打了60多年交道，亦成為江西省非遺項目文港毛筆製作技藝傳承人。周鵬程表示，要造一支毛筆，就要用上30多種器具，經過128道工序：「第一步選毛，首先買過來的毛你要去挑選，第二部就是齊毛，要把毛峰搞齊，搞齊了以後然後是配方，毛筆好不好的關鍵就在配方裏面，你的公毛母毛怎樣去放，硬毛和軟毛怎麼去搭配。」

他表示，因為毛筆的用料和比例不同，不同的字體所用到的毛筆也不同，周鵬程表示如果想要得到一支稱心如意的筆就需要特別定製：「他一般都是把他的作品發給我，我就看到他的作品去給他做毛筆。你看王羲之寫的二王體，他那個字體，那個筆的表達式特別敏感的，他有些按下去面積很大，提起來就想一根頭髮絲一樣的，你就要把它的工具一定要做到位。」

為了造出更完美的毛筆，周鵬程每天花費大量時間研究，他認為毛筆已不僅是一種書寫工具，而是中華文化的符號：「我把文港這個東西帶出來以後，文港就成為一個大市場，銷售量也特別大，全國賣毛筆的寫字的都會找上文港來。所以現在我兒子也在做，孫子也在做，還有很多學徒的經常到這來問的。」據統計文港鎮現在有超過400間毛筆生產企業，超過2000個毛筆作坊，年產量高達9.5億支，佔據內地大約8成市場份額，銷售收入超過76億元人民幣。