蔡英文稱樂見半導體業者往美國投資　彭博：半導體業恐令台灣缺電加劇

【有線新聞】在台灣，蔡英文會見美國國會代表團時，表示樂見台灣半導體公司到美國投資。有分析認，為美國的長遠目標是把所有半導體生產線帶到國內。彭博的報道則指，台灣半導體業或會令當地缺電加劇。

蔡英文近期在總統府接見美國的訪問團，除了談及地區安全等議題，另一焦點是半導體。她星期五會見共和黨參議員布萊克本時表示：「台灣在半導體產業有長期的發展累積，我們也樂見半導體業者前往美國進行投資，我們也期盼與美國共同強化半導體等高科技領域間的合作。」而在星期一會見印第安納州州長霍爾科姆時說：「台灣有能力也有意願，加強跟民主夥伴之間的合作，共同建構民主晶片的永續供應鏈。」

美國總統拜登本月9日簽署總值2800億美元的《晶片與科學》法案，推動美國晶片產業應對中國競爭，並限制公司投資在中國的半導體生產，中國外交部和商務部已表明堅決反對，指法案擾亂國際貿易。拜登星期四再簽署行政命令，加快啟動法案全面實施，並成立由國家安全顧問沙利文等人共同擔任主席的跨部門委員會協調落實法案。分析認為行政命令，反映美國政府高層對半導體供應鏈問題的壓逼感。

美國正邀請日本、南韓和台灣加入美國為首的晶片四方聯盟，台灣有分析指，台灣的地緣政治風險已經無法確保半導體供應鏈的安全，美國長遠的目標是要將所有半導體生產帶回國內。而彭博報道，雖然晶片業對台灣至關重要，但由於電力需求愈來愈大，估計到2025年，台積電用電達到全台12.5%，除非晶片廠自建發電廠，否則台灣沒有足夠電力可供半導體業使用，而缺電將會損害其他產業。