港生北上開學 惟中小學生仍受困

【有線新聞】最近有港生因無法預約內地檢疫酒店名額，令他們無法北上升學，事件引起兩地政府部門關注。有內地大學因應港澳台學生未能及時返校，將安排網上授課。

開學在即，教育局近日公布措施，將近期要到內地高校報到的香港學生，納入粵港澳陸路口岸「人文關懷通道」。學生可申請經由深圳或珠海再回到學校所在地。暨南大學原定要求所有港澳台學生要在星期五必須入學報到，否則視為放棄資格。但校方近日表示，因應有港澳台學生延遲返校的情況，將安排線上授課。學生就先要在校外完成「7+3」檢疫方可以進入校園。而宿舍不會開放予學生作居家隔離。暨南大學學生處表示：「完成了隔離以後要看學校發的通知，要不要七天三檢、或者三天兩檢，再申請入校。具體的話要問輔導員。」

日前有香港機構承包了金巴專車，將80名在香港等候開學的學生送至珠海隔離。不過急著趕開學的並不止一班大學生。香港工聯會大灣區服務社總幹事曾志文指：「好多港籍的老師他們很多都在內地教書。另外也有一些家長，他們的子女一些中小學生，主要集中在廣東省內專門針對香港學生的學校。所以在這方面我們亦覺得特區政府是不是應該照顧到這些港籍老師和中小學生。在人文關懷名額都可以考慮到他們的需要。」為了令更多學生能夠趕赴內地開學，目前特區政府亦正與澳門特區商討，讓學生先在澳門隔離，再由拱北口岸或澳門國際機場前往內地，亦計劃加設航班，容許學生優先買票。