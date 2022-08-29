再有柬埔寨「人蛇」返台　當中3人為「人蛇集團」骨幹

【有線新聞】再有一批台灣人從緬甸獲救後返抵台灣。當中3人為通緝犯，屬「人蛇集團」的骨幹成員。至於星期日晚在柬埔寨一宗槍擊案，台灣警方證實3名死者來自台南，都有詐騙等犯罪前科。

台灣警方在核實上星期六經泰國回台的16人身份後，發現三人是通緝犯，隨即拘捕他們。警方指，他們是電騙人蛇集團骨幹成員，其中一人曾犯偽造文書及貨幣等罪，又涉嫌在KK園區從事管理工作，利用交友軟件實施愛情詐騙，引誘受害人進行外匯投資。

一名曾在柬埔寨被禁錮58天的台灣人說，冒險跳下2米高牆逃脫後，曾向當地警方求助，但不獲理會。受害人楊先生說：「我雖然逃出來，然後腳上都是傷。(逃脫後)就是想方設法，去湊這個生活費，然後花一個多月的時間(籌錢)，(接著)我要辦那個護照遺失，我跑了四、五間警局，沒有一間當地的警察願意幫我辦這件事情。對，然後最後有一家的警察，直接跟我說，200美金幫我辦這件事情。」

他又說在台灣的人蛇集團會花言巧語哄騙，到柬埔寨後便會被禁錮，強迫從事違法活動，他呼籲民眾不要相信，以免誤墮求職陷阱。

另外星期日3名台灣人被發現中槍陳屍在金邊一所公寓，現場檢獲槍枝、子彈及毒品。台灣警方表示，三人來自台南，都有黑幫背景，曾犯詐騙等罪案，今年2月起先後前往柬埔寨。柬埔寨警方指，死者與詐騙集團有關，懷疑與當地的大陸黑幫，因利益爆發衝突被殺。