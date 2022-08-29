河南雲禪湖抽乾　捕獲兩條兇猛鱷雀鱔

【有線新聞】我們之前報道過，河南雲禪湖有「怪魚」出沒。有關部門經過近一個月抽乾湖水後，終於捕獲兩條鱷雀鱔。為減少民眾放生，多家電商平台已將這種外來物種的幼魚下架。

汝州市中央公園的雲禪湖露出了大片的湖底，但不是因為乾旱導致，而是為了捕捉牠。上月有市民在湖面見到一條長約一米的「怪魚」，之後經專家確認，是十大最兇猛淡水魚之一的外來物種鱷雀鱔。

為免牠破壞湖的水生態，園方於是用了這個方法去確認牠的位置。汝州市中央公園運維管理負責人綦立表示：「我們持續抽水時間，差不多有15天左右，剩局部的水域，包括這個涵洞。基本上現在確認的是，(鱷雀鱔)不會往下游走。」

約30萬立方的湖水基本上被抽乾，終於鎖定鱷雀鱔藏身在連接上下游的U型涵洞裏面。當局之後派出消防員及蛙人，帶備氧氣筒等裝備入內搜捕，終於在上星期五晚，捕獲兩條鱷雀鱔，並以無害化處理。

除了雲禪湖，最近在廣西及四川等一些公園的觀賞湖及池塘，都發現鱷雀鱔的蹤跡，各方都想辦法去捕捉。為甚麼因為一條魚，便要如此勞師動呢？生物學教授李長看說：「(鱷雀鱔)在中國本土沒有牠的天敵，尤其是牠的體積非常大，長著尖牙利齒，一般的水生動物不是牠的對手，牠對本土的魚類進行大量捕食，就會導致食物鏈斷鏈。」

江蘇早前更有一名男童被人放生的鱷雀鱔咬傷，為避免再有胡亂放生的情況，相關部門本月起，明確規定個人或單位，未經批准不得引進、釋放或丟棄外來物種。而不少電商平台，近日都將作為觀賞魚類銷售的年幼鱷雀鱔下架。