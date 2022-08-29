河北唐山燒烤店打人案　28疑犯遭起訴、15公職人員受查

【有線新聞】河北唐山燒烤店打人案有新進展。當地檢察機關周一通報，包括主犯陳繼志在內的28人遭起訴，另有15名公職人員被立案調查。

疑犯陳繼志說：「我在老漢城燒烤店，當時我們毆打幾名女子了。」河北唐山一間燒烤店今年6月發生的打人案，在內地轟動一時，包括主犯陳繼志在內的多名疑犯相繼落網。

省人民檢察院周一通報稱，經當局審查後證實，陳繼志等9人在今年6月10日前往涉事燒烤店用餐，期間騷擾一名姓王女子。陳繼志不滿對方反抗，隨即毆打對方和另一名姓李女子，又與另外5人在店內店外，分別用椅、酒瓶向姓王女子等4人施襲。

央視其後訪問了姓王女事主，由她親口講出事發原因：「那個穿綠衣服男子進來，然後就不知道上吧台說的甚麼，然後回來就摸我，然後我就不讓，他就給我一電炮(施襲)。」

當局又稱以陳繼志為首的犯罪組織，自2012年起已在當地涉嫌多項刑事犯罪，包括11宗非法拘禁、聚眾鬥毆、開賭場和搶劫等刑事案，和4宗涉及尋釁滋事、故意傷害等行政違法案件；多次欺壓百姓，破壞當地經濟和社會生活秩序，造成惡劣社會影響，決定對該犯罪組織的28人依法追究刑事責任並作起訴。

另外，當局又對15名相關人員立案審查，其中對8名公職人員採取留置措施，限制他們的人身自由。初步調查發現，他們涉及違紀違法及濫用職權，徇私枉法、行賄和受賄等職務犯罪，將依法嚴肅處理。