傳唐山打人案疑犯向4受害人報復　警方事主紛闢謠

【有線新聞】自唐山燒烤店打人案發生後，網上不斷傳出涉案的犯罪集團先後向至少4名受害人報復，包括性侵和將事主從高處扔下。央視報道分別引述警方和其中一名事主，都稱這些全屬謠言。

河北唐山燒烤店打人案在內地惹起很大迴響。由於疑兇一度追打受害人，到一處閉路電視鏡頭拍不到的後巷近兩分鐘，多名受害人事後又一直未有現身說法，網上因此不斷有流言指，受害人曾遭到性侵，又遭人從高處扔下和用汽車碾壓等，甚至有指受害人被疑兇打至重傷不治。

不過央視周一就首次播出，案發當日4名事主在醫院的閉路電視畫面，包括睡在病床上的姓王事主在內4名傷者都有在醫院現身。警方解釋稱，那消失的兩分鐘，只是陳繼志等疑犯在後巷繼續對4名事主拳打腳踢。

廊坊公安機關專案組警員蘇凡說：「經詢問被害人，訊問犯罪嫌疑人，並綜合現場勘查、調查取證，網傳4名被害人在巷子裏遭受性侵害、從樓上被扔下、被汽車碾壓等內容，均為編造的虛假訊息。」其中一名女事主接受央視訪問時亦是這樣說。王女士說：「(網上還有流傳你被車碾壓，追著壓，這個情況有嗎?)沒有。」

最終四名受害人中，兩人證實二級輕傷，接受治療後已出院，另外兩人屬輕微傷毋須留院。

對於謠言一事，網民都有不同看法。有人說既然調查清楚，應該要嚴懲這些造謠者。不過仍然有人覺得事有蹺蹊，特別是案發後有大批民眾上訪舉報，估計這個犯罪集團的「保護傘」，很可能牽連甚廣。就算面對央視訪問，礙於人身安全，都未必敢講出全部真相。