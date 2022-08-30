台女騙12人到柬埔寨「賣豬仔」　獲人蛇集團提拔為「幹部」

【有線新聞】近日多名懷疑是台灣「人蛇集團」骨幹相繼落網，其中一名22歲的女子，曾誘騙12人到柬埔寨「賣豬仔」，因為「業績」太好被提拔為集團幹部，近日她從柬埔寨返回台灣後，隨即被警方拘捕。

「現在是11點44分，我們在桃園航空警察大隊，依法給妳逮捕。」這名22歲女子，從柬埔寨回到台灣後隨即被捕。警方指她過去誘騙了12人「賣豬仔」，因為「業績」太好，被人蛇集團提拔為重要「幹部」。

另外，柬埔寨警方上星期五，根據大陸提供的情報，在當地拘捕多人，包括一名台灣人蛇集團主管。台灣傳媒報道，被捕的男子是高雄人，原本到柬埔寨做房地產經紀，之後轉到西港的詐騙窩點，負責組織公司架構等工作。報道又指，由於柬埔寨警方根據大陸情報拘捕他，所以可能會將他遣送到大陸受審。

老撾的人蛇集團在的士高內慶功跳舞，不過有前集團的骨幹表示，這些奢華的生活其實是用來騙人，真正享受得到的只有少部分人，「完完全全取決於公司獲利多少而去分紅這個制度，你一定要是幹部階級以上的，當然才比較有話語權。他(人蛇)去到那邊沒賺到錢，吵著要回來，如果真的都不行，就是被丟包、被賣掉，可能真的被拔器官之類的。」

他又說當地人口販運活動，早在20年前便出現，而且對象從大陸人變成台灣人，「近幾年中國大陸崛起後，我們台灣人也不可能說，再叫中國大陸人幫我們做事了，所以才會衍生說，我們現在找這些網路媒介，把台灣人找過去。」

他解釋由於老撾的經濟不好，很多「三不管地帶」，錢便是唯一的「通行證」，所以不少緬甸及柬埔寨的人蛇集團都將基地轉移到老撾。