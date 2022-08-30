駐港部隊三軍完成第25次輪換　據報直-20首次加入駐港部隊

【有線新聞】解放軍駐港部隊陸海空三軍完成第25次輪換。據報駐港空軍首次換上最新列裝的直-20多用途直升機。

「上車。」參加輪換的駐港部隊陸軍主力部隊，周日深夜11時20分在深圳駐地出發，坐軍車經皇崗口岸及落馬洲口岸，周一凌晨零時進駐新田軍營。

「香港駐軍第25次輪換，陸軍部隊交接準備完畢，請指示。」凌晨零時40分，防務交接儀式正式在營內舉行。駐港部隊新聞發言人吳韜說：「輪換進港的官兵，通過認真學習和訓練，具備了履行香港防務職責的能力素質。」凌晨1時，防務交接儀式結束，輪換出港的陸軍部隊先後返回內地駐防。

「按計劃實施。」「是。」至於輪換的駐港空軍，同日早上9時30分從廣州駐地出發，10時11分抵達石崗軍營，接替輪換出港的直升機大隊履行防務。

片段見到灰色塗裝的直-20直升機，據報道，這款解放軍最新列裝的多用途中型直升機首次加入駐港部隊，可用於運輸、搜救等任務。

至於輪換進港的海軍登陸艦艇，在上午10時穿越香港海域，準時抵達昂船洲海軍基地，並在11時30分在營內舉行防務交接儀式。

今次是香港部隊進駐以來第25次輪換。另外，解放軍駐澳門部隊亦在周一完成第23次輪換。